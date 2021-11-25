Названа общая сумма штрафов «Мемориала» за нарушение закона об иноагентах

Международный центр «Мемориал» (организация признана иноагентом) с момента признания его иностранным агентом был оштрафован на сумму порядка 3 млн рублей за нарушения соответствующего законодательства, следует из материалов иска Генпрокуратуры, который рассматривается в Верховном суде.

«С момента включения «Мемориала» в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента, эта организация неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство некоммерческой организацией, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, материалов или их распространение, без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом). На организацию судом были наложены штрафы на общую сумму 2 млн 900 тыс. рублей», – цитирует документ ТАСС.

В материалах говорится, что на председателя правления организации Яна Рачинского были наложены штрафы по той же статье на общую сумму не менее 900 тыс. рублей.

Представитель прокуратуры уточнил, что многочисленные факты привлечения организации и ее руководителя к административной ответственности за размещение материалов без маркировки иноагента служат доказательством злостного уклонения от исполнения законодательства об иноагентах.

«Минюст установил, что с 2013 по 2016 года «Мемориал» активно участвовал в общественно-политической деятельности в РФ, при этом получал зарубежное финансирование, однако скрывал это. В таких условиях ликвидация организации является адекватной мерой процессуального реагирования», – сказал представитель прокуратуры.

По его словам, «Мемориал» из-за несоблюдения закона об иноагентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка.

В свою очередь представитель интересов «Мемориала» Мария Эйсмонт заявила, что в организации не оспаривают факт привлечения к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента на своих материалах в Сети.

«Однако зачастую к моменту рассмотрения дел во второй инстанции, а иногда – и к моменту их рассмотрения в первой инстанции – эти нарушения были оперативно устранены. В связи с этим мы ходатайствуем об истребовании решений судов по этим протоколам об административном правонарушении для подтверждения этой информации», – сказала адвокат.

8 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» за нарушение закона об иноагентах. В ведомстве пояснили, что центр работал с грубыми и неоднократными нарушениями, передает ТАСС.

«Мемориал» внесли в реестр иноагентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.