Власти Малави предложили Тайсону стать «послом марихуаны»

Власти Малави предложили легендарному американскому боксеру Майку Тайсону стать послом местного бренда марихуаны, сообщило местное издание Times 360 Malawi со ссылкой на документ.

Употребление марихуаны, в том числе в медицинских целях, разрешено в ряде стран и штатов США, передает РИА «Новости». Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон, не скрывающий пристрастия к наркотику, вложил деньги в организацию фермы по выращиванию каннабиса в США. В Малави марихуана была легализована в 2020 году.

Согласно изданию, министр сельского хозяйства Малави Лобин Лоу направил Тайсону письмо с предложением принять участие в продвижении местной марихуаны. По словам министра, легализация каннабиса «дала стране возможность диверсифицировать сельскохозяйственное производство» и «получить столь необходимую иностранную валюту», однако государству все еще необходима помощь.

«Несмотря на все эти предполагаемые преимущества, Малави не может действовать в одиночку, поскольку отрасль сложна и требует сотрудничества. Поэтому я хотел бы назначить вас, мистер Майк Тайсон, послом отрасли каннабиса в Малави», – приводятся строки из письма.

Представитель министерства сельского хозяйства Грейсиус Лунгу подтвердил, что правительство способствует назначению Тайсона послом бренда «из-за его роли в продвижении продуктов, которые производятся из каннабиса». Он также отметил, что боксер «в ближайшее время посетит страну».

Наркотики сопровождали Тайсона в течение всей жизни – на боях, встречах с журналистами и в частной жизни. В 2007 году его приговорили к суткам заключения за хранение запрещенных веществ, а после смерти дочери с помощью кокаина он пытался покончить с собой.

Кроме того, в августе текущего года он признался, что был близок к смерти из-за алкоголизма.

Ранее Тайсон заявил, что дрался, будучи под кайфом, и использовал фальшивый пенис, чтобы обмануть приборы для анализов.