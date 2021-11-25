 

Власти Малави предложили Тайсону стать «послом марихуаны»

25.11.2021, 13:40, Новости дня
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Власти Малави предложили легендарному американскому боксеру Майку Тайсону стать послом местного бренда марихуаны, сообщило местное издание Times 360 Malawi со ссылкой на документ.

Употребление марихуаны, в том числе в медицинских целях, разрешено в ряде стран и штатов США, передает РИА «Новости». Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон, не скрывающий пристрастия к наркотику, вложил деньги в организацию фермы по выращиванию каннабиса в США. В Малави марихуана была легализована в 2020 году.

Согласно изданию, министр сельского хозяйства Малави Лобин Лоу направил Тайсону письмо с предложением принять участие в продвижении местной марихуаны. По словам министра, легализация каннабиса «дала стране возможность диверсифицировать сельскохозяйственное производство» и «получить столь необходимую иностранную валюту», однако государству все еще необходима помощь.

«Несмотря на все эти предполагаемые преимущества, Малави не может действовать в одиночку, поскольку отрасль сложна и требует сотрудничества. Поэтому я хотел бы назначить вас, мистер Майк Тайсон, послом отрасли каннабиса в Малави», – приводятся строки из письма.

Представитель министерства сельского хозяйства Грейсиус Лунгу подтвердил, что правительство способствует назначению Тайсона послом бренда «из-за его роли в продвижении продуктов, которые производятся из каннабиса». Он также отметил, что боксер «в ближайшее время посетит страну».

Наркотики сопровождали Тайсона в течение всей жизни – на боях, встречах с журналистами и в  частной жизни. В 2007 году его приговорили к суткам заключения за хранение запрещенных веществ, а после смерти дочери с помощью кокаина он пытался покончить с собой.

Кроме того, в августе текущего года он признался, что был близок к смерти из-за алкоголизма.

Ранее Тайсон заявил, что дрался, будучи под кайфом, и использовал фальшивый пенис, чтобы обмануть приборы для анализов.



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