 

Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому

25.11.2021, 13:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому, сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу.

«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», – цитирует РИА «Новости» Гросу. 

Ранее Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. 

Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины

25.10 / В Иерусалиме заявили об обнаружении гвоздей с распятия Христа

27.07 / В Харькове пытались сдать на металлолом противотанковую мину

10.08 / Сотрудников ЦИК Белоруссии пришлось эвакуировать из Дома правительства

22.07 / Назван российский регион с самым высоким уровнем алкоголизма – это Чукотка

16.08 / В мире: Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

26.08 / Диетолог развеяла миф о вредном фастфуде

02.06 / Компания Volvo объявила о начале приема заказов на электрический кроссовер C40

15.12 / Американские инженеры попытались опровергнуть теорию относительности Эйнштейна

11.09 / Глава новосибирского штаба Навального заявил, что в «Умном голосовании» нет «хороших людей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика