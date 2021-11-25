 

Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому

25.11.2021, 13:36, Новости дня
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Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому, сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу.

«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», – цитирует РИА «Новости» Гросу. 

Ранее Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. 

Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.



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