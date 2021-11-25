Мнение: “Ни шагу назад”

Краткое содержание DLC "Ни шагу назад" для "Hearts of Iron IV"

1936-й год – неизвестные офицеры пишут донос на Рокоссовского. Так, что?!

1937-й год – Тимошенко обвиняет Рокоссовского в том, что он шпион. Товарищ Ягода, давайте никого не будем за это наказывать.

1938-й год – неизвестные офицеры пишут донос на Рокоссовского. Э нет, давайте проведем репрессии в военных академиях, сейчас мы их найдем.

1939-й год – Тимошенко расстрелян как шпион, неизвестные офицеры снова пишут донос на Рокоссовского. Товарищ Ежов, почему вас еще не расстреляли?

1940-й год – товарищ Сталин, что-то мы затянули с процессом против право-троцкистского блока и расстрелом Тухачевского.

1941-й год – товарищ Берия, отправляйте наконец Меркадера в Мексику, сколько можно уже. И выясните наконец, кто писал доносы на Рокоссовского.

В целом, клюквенно-забавная реализация темы политических репрессий в СССР с возможностью принимать решения о направлении репрессий в армии и государственном аппарате, включая определение судьбы отдельных политиков, военноначальников и руководтелей НКВД, что придает репрессиям трогательную вариативность.

Игра фактически подталкивает к тому, что открытые процессы над троцкистами и ликвидация заговора военных являются жизненной необходимостью для СССР, иначе будет все плохо, потому что с одной стороны показаны и негативные последствия репрессий для армии и гос.аппарата, а с другой стороны отказ от борьбы с заговорщиками приводит к еще более неприятным последствиям. Ну не милота ли?

PS. Попутно для СССР добавили варианты с захватом власти троцкистами, восстановлением династии Романовых, капиталистической реставрацией и т.д. Любителям альтернативной истории есть где развернутся. Но каноничный варинт, это путь к статусу вождя народов через индустриализацию и построение социализма в отдельно взятой стране. Само собой, его еще предстоит допиливать, но предвоенный СССР выглядит теперь весьма занимательно.

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