К деньгам или замужеству. Что делать, если в яйце попалось два желтка

Найти в яйце два желтка – хорошая примета, сулящая материальное благополучие, исполнение задуманного. Однако очень важно, чтобы они попали вам случайно, а не в результате длительного целенаправленного поиска. Давайте узнаем толкование приметы.

Разъяснение

Яйцо с двумя желтками сулит незамужней девушке скорое вступление в брак. А если она в отношениях, в ближайшем будущем избранник сделает предложение. Женщина в браке очень скоро станет мамой.

Для мужчин яйцо с парой желтков также сулит благоприятные перемены. Так, съев его, они в ближайшее время улучшат свое материальное положение, получат новое место работы, более престижное, чем предыдущее. Карьерный рост также будет сопровождаться удачей в личной жизни.

Если курица на частном подворье снесла такое яичко, семью ждет белая полоса – в семье воцарится мир, скотина будет хорошо размножаться, продемонстрирует высокую продуктивность, не будет болеть.

Что делать, чтобы сбылось

Каждому хочется, чтобы такие хорошие предзнаменования осуществились. И помогут в этом определенные действия. Обязательно нужно отварить яичко, разделить его между всеми членами семьи поровну и отведать. После этого вы заметите добрые перемены в жизни.

Если приготовить омлет из таких яиц, стоит ждать гостей, которые вам приятны. Также велика вероятность, что у должника проснется совесть, и он вернет, наконец, вам долг. Отведать жареное яйцо с двумя желтками – на ближайшее время стать любимцем фортуны.