 

К деньгам или замужеству. Что делать, если в яйце попалось два желтка

25.11.2021, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Найти в яйце два желтка – хорошая примета, сулящая материальное благополучие, исполнение задуманного. Однако очень важно, чтобы они попали вам случайно, а не в результате длительного целенаправленного поиска. Давайте узнаем толкование приметы.

Разъяснение

Яйцо с двумя желтками сулит незамужней девушке скорое вступление в брак. А если она в отношениях, в ближайшем будущем избранник сделает предложение. Женщина в браке очень скоро станет мамой.

Для мужчин яйцо с парой желтков также сулит благоприятные перемены. Так, съев его, они в ближайшее время улучшат свое материальное положение, получат новое место работы, более престижное, чем предыдущее. Карьерный рост также будет сопровождаться удачей в личной жизни.

Если курица на частном подворье снесла такое яичко, семью ждет белая полоса – в семье воцарится мир, скотина будет хорошо размножаться, продемонстрирует высокую продуктивность, не будет болеть.

Что делать, чтобы сбылось

Каждому хочется, чтобы такие хорошие предзнаменования осуществились. И помогут в этом определенные действия. Обязательно нужно отварить яичко, разделить его между всеми членами семьи поровну и отведать. После этого вы заметите добрые перемены в жизни.

Если приготовить омлет из таких яиц, стоит ждать гостей, которые вам приятны. Также велика вероятность, что у должника проснется совесть, и он вернет, наконец, вам долг. Отведать жареное яйцо с двумя желтками – на ближайшее время стать любимцем фортуны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Москва заняла первое место по эффективности борьбы с COVID-19

22.09 / Пользователи YouTube без премиум-подписки смогут смотреть только рекламу

11.08 / Мнение: Тихановская призвала белорусов сидеть дома

27.10 / Украине предрекли раздел на “удельные княжества” после местных выборов

16.08 / Деревенская сатира и отсылки к Булгакову: 5 причин посмотреть сериал “Маньячелло”

08.07 / «Не храните ничего лишнего»

04.09 / Помолодевшая Любовь Успенская показала лицо после операции

28.03 / Мнение: Рейган пишет Горбачеву

15.10 / В американской школе ввели ценз для слишком белых учеников

14.12 / Мнение: Пандемийный парадокс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика