Для тех, кто любит блистать: тенденции яркого нейл-арта на зиму 2021/22

От дизайна ногтей зависит настроение и вид ручек. Очень важно подобрать маникюр под тип ногтей, форму и подчеркнуть красоту образа. В этом сезоне в тренде разные эксперименты не только с формой, но и с оформлением, поэтому чем больше таких новинок в маникюре, тем интереснее будет выглядеть результат.

Модный перелив

Голографические ногти снова в тренде. Это популярная идея в данном сезоне для красивого оформления ногтей. Конечно, можно использовать и другие варианты для интересного вида, но в целом такая идея неплохо смотрится и в однотонном исполнении.

Вариант “свитера” на ногтях также будет топовым в зимнее время года. Объемные рисунки, красивые детали и возможность подчеркнуть переливы цвета не оставят равнодушными модниц. Что касается оттенков для такого дизайна, то здесь также лучше отдавать предпочтение зимним легким вариантам, которые уходят в пудровый финиш.

Металлическая фольга снова в тренде. Такой вариант для оформления ноготков будет выглядеть празднично, ведь подчеркнет своим блеском выбранный оттенок и поможет создать праздничное настроение. Что касается формы, на которой маникюр будет выглядеть интересно, то это миндалевидные средней длины ногти, которые отлично подчеркнут и наряд, и образ.

Старые тренды

Френч снова пользуется популярностью, но не в своем классическом виде, а с интересными дополнениями и полосками. Бежевая основа и белые линии могут выглядеть довольно интересно и стильно, при этом ногти максимально натуральные и подойдут под любой стиль.

Такой маникюр можно также дополнить блестящими элементами, но это при желании. А так это выглядит очень стильно и эффектно.

Бежевые оттенки также считаются современным трендом, хотя мода на такие ногти была еще несколько лет назад. В одном маникюре сочетается сразу несколько тонов и при этом не используются другие оттенки.

Полумесяцы также возвращаются на пик популярности. Но если раньше их делали только на мономаникюре, то сейчас разнообразие цвета никто не отменял. Такой маникюр отлично подойдет под праздничный образ и поможет украсить ручки даже с длинными ногтями.

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Новая тема

Разноцветные узоры на каждом ноготке могут совмещаться в одном маникюре, и выглядит все это просто потрясающе. Стилисты предлагают разные варианты для оформления, которые будут сочетаться с образом, но можно выбирать рисунки и рандомно, тогда результат будет еще интереснее.

Неоновые цвета на бежевой или прозрачной основе помогают не только экспериментировать, но и включать фантазию, создавая интересные, оригинальные рисунки. Такой вариант точно подойдет тем, кто любит яркие и насыщенные цвета и хочет чего-то необычного на ногтях.

Больше блеска на прозрачной основе- такой тренд сейчас только развивается, но уже отлично вписывается в повседневный стиль и дает возможность поэкспериментировать и насладиться результатом. Даже на ноготках средней длины это будет выглядеть интересно и оригинально. Можно сочетать с разными оттенками и даже создавать композиции с блестящими элементами, выбор неограничен.