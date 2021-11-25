 

Россия решила показать в Каире системы ПВО «Антей-4000» и С-350 «Витязь»

25.11.2021, 13:10, Новости дня
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности «Антей-4000» и С-350 «Витязь», а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Викинг» на Международном военно-техническом форуме EDEX 2021, который пройдет в столице Египта с 29 ноября по 2 декабря, сообщили в пресс-службе холдинга.

На EDEX 2021 концерн продемонстрирует модели ЗРС большой дальности «Антей-4000» и С-350 «Витязь», ЗРК средней дальности «Викинг», а также ЗРК малой дальности «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что специалисты холдинга расскажут посетителям стенда об особенностях ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-А», «Тор-Э2», а также корабельных комплексов ПВО «Риф-М», «Штиль-1» и 9К96-3Е «Ресурс».

Кроме того, посетители стенда «Алмаз-Антей» смогут ознакомиться с моделями радиолокационных средств обзора воздушного пространства «Подлет-Е», «Каста-2Е2», «Гамма-ДЕ» и ремонтно-диагностического комплекта «Редиком».

В пресс-службе добавили, что, кроме продукции военного назначения, концерн представит макеты гражданской продукции, предназначенной для организации воздушного движения и обеспечения безопасности аэропортов: трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», аэродромных радиолокационных комплексов РЛК-10РА и «Лира-А10», а также радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».



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