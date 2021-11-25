 

Захарова заявила о начале украинского наступления на Донбасс

25.11.2021, 13:10, Новости дня
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Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.

Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.



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