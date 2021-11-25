 

Отар Кушанашвили проиграл в бою с Никитой Джигурдой

25.11.2021, 13:08, Разное
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Никита Джигурда избил Отара Кушанашвили за оскорбления в сторону Анастасии Волочковой. Журналист проиграл без шансов.
Никита Джигурда записал видео в Instagram, где вызывает Отара Кушанашвили на бой. Поводом стали оскорбления в сторону балерины Волочковой и недовольство жены Марины Анисиной действиями журналиста. 60-летний боец решил дать урок Кушанашвили, наказав за “словесный понос”. Противник ответил согласием на заявление Джигурды и написал, что не собирается прятаться и даже “мечтает оставить синяк на теле актера”.

Бой произошел в октябре. На ринге Джигурда появился с оскорбленной балериной, а Кушанашвили сопровождал тренер. Вскоре зрители увидели на экране данных бойцов. Кушанашвили на 9 лет младше и на 2 кг тяжелее соперника. Журналист будто готовился к бою и начал поединок с качественного удара в корпус, но уже на 11-й секунде он лежал на полу. Джигурда использовал комплекс джебов и быстро нокаутировал противника. Бой прекратился после очередных ударов Джигурды, Кушанашвили валялся на полу, схватившись за туловище. Поединок длился 100 секунд.

После победы Джигурда похвалил противника за мужественность. Он заявил, что специально не направлял удары в печень, чтобы Кушанашвили “мог и дальше пить”. В планах актера было только “прочистить мозг” журналисту за его оскорбительные слова, и он это сделал. Довольная Волочкова выбежала на ринг и заявила, что с радостью бы надела перчатки и “вызвала на поединок Ксению Собчак”.

Источник: www.sport-express.ru



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