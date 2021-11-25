“Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека”. Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе

В доказательство своих слова Репяхова разместила скриншоты переписки с партнерами, заказывающими у нее рекламу. Супруга певца заявила, что сперва расплакалась и испугалась, но теперь поняла, что готова даже сменить деятельность.

“Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения. Начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей, не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор”, – написала она.

Репяхова не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов, но в октябре между ней и третьей женой Павлика, танцовщицей Ларисой Созаевой возник конфликт из-за квартиры. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева в свою очередь подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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