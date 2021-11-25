 

У Байдена удалили потенциально предраковое образование – врач

25.11.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики выяснили, что полип доброкачественный, но является “потенциально предраковым образованием”.

Операцию Байдену проводили на прошлой неделе. Анализ показал, что полип является “трубчатой аденомой”.

В отношении выявленного и удаленного образования дальнейших действий пока не требуется, но Байден должен будет пройти повторную колоноскопию “через 7–10 лет”, говорится в сообщении О’Коннора.

Врач отметил, что похожий полип Байдену удаляли в 2008 году.

Колоноскопию Байден проходил 19 ноября, его полномочия в этот день кратковременно исполняла вице-президент Камала Харрис.

Контекст:

В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.

Сейчас главе Белого дома 79 лет, он является старейшим президентом в истории США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Москва опровергла домыслы о «причастности» руководства Чечни к убийству в Австрии

21.08 / Захарова оценила призыв Макрона не допустить в Белоруссии украинского сценария

16.08 / Лукашенко пообещал начать реформы “уже завтра”

25.11 / Балух, которого в сентябре жестоко избили, готовится к новой операции

05.11 / СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством

10.08 / Суд обязал выдворить из РФ 12 участников массовой драки в Мытищах

28.10 / Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения

05.10 / Ургант сравнил дом Королева на Байконуре и квартиру Наташи Королевой в Москве

02.08 / В Украине начнут внедрять 5G-интернет в 2022 году – Минцифры

02.11 / Сирийские военные пострадали от обстрелов в Латакии, Идлибе и Алеппо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика