У Байдена удалили потенциально предраковое образование – врач

Медики выяснили, что полип доброкачественный, но является “потенциально предраковым образованием”.

Операцию Байдену проводили на прошлой неделе. Анализ показал, что полип является “трубчатой аденомой”.

В отношении выявленного и удаленного образования дальнейших действий пока не требуется, но Байден должен будет пройти повторную колоноскопию “через 7–10 лет”, говорится в сообщении О’Коннора.

Врач отметил, что похожий полип Байдену удаляли в 2008 году.

Колоноскопию Байден проходил 19 ноября, его полномочия в этот день кратковременно исполняла вице-президент Камала Харрис.

Контекст:

В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.

Сейчас главе Белого дома 79 лет, он является старейшим президентом в истории США.

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