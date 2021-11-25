 

Кудрин призвал перевести Россию на ветроэнергетику прямо сейчас

25.11.2021, 13:02, Разное
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости в экстренном порядке полностью перевести Россию на ветроэнергетику.

Об этом он заявил в ходе встречи со студентами ИТМО в Санкт-Петербурге.

Кудрин предложил строить ветряные мельницы в рамках зеленой экономики– Смотрите, одна из наших главных проблем – плохая экология. Во многом из-за добычи полезных ископаемых – нефти и газа. И если 5-10 лет назад это компенсировалось тем, что мы продавали их в Европу и наполняли бюджет, то уже в ближайшее время европейцы перейдут на зелёную энергетику, и нефть с газом будут не нужны. И замечу, что ставку Европа да и Америка делают на ветроэнергетику, а мы должны следовать их примеру, – сказал Кудрин.

Он добавил, что переход на новые источники энергии будет для России безболезненным и даже полезным для бюджета.

– Если, например, в жарких странах вроде Испании или Греции, бывают проблемы с ветром, то в России достаточно много регионов с плохим климатом, поэтому с ветром проблем точно не будет. Также мы сэкономим огромные средства, прекратив в газификацию населения, особенно в малых населённых пунктов, – заключил он.

Экономист также предложил существенно перераспределить доходы от продажи углеводородов для сооружения мельниц в каждом населённом пункте страны. Если возникнет дефицит средств на эти нужды, Кудрин рекомендовал обратиться за заимствованиями в МВФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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