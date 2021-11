“Приветики из Мюнхена”. Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом

“Это прямо приветики из Мюнхена, а не блюдо. Я там когда-то работал, поэтому воспоминаний много. Помню вкус кислой капусты во всем. Такой, знаете, который щекочет небо и вызывает чувство аппетита во рту. Помню старый паб, где карамельный запах пива впитался в воздух, мебель и бармена. Помню много мяса. Помню картофель в разных его состояниях. Это такие типичные вкусы трушной Германии. И вот я собрал свои впечатления и превратил их в единственное блюдо. А теперь приглашаю вас переместиться в Мюнхен”, – написал он.

Ингредиенты: капуста белокочанная – 600 г, капуста квашеная – 400 г, картофель 500 г, лук – 1 шт, темное пиво – 500 мл, телятина – 500 г, тмин – 0,5 ч.л., растительное масло, чеснок – 2 зубчика.

“Объясняю, зачем пиво в рецепте. Его смысл состоит в том, чтобы во время термообработки отдать пище свой уникальный хмельно-карамельный вкус”, – объяснил эксперт.

Телятину нужно посолить и поперчить, переложить в рукав для запекания, добавить розмарин, 200 мл пива и печь на протяжении часа при 180 градусах. Свежую капусту нашинковать, лук порезать полукольцами, картофель – ломтиками, добавить 300 мл пива, квашеную капусту, чеснок, масло, тмин, соль и перец. Тушить все вместе 1 час. Телятинуразобрать на волокна, добавить к тушеной капусте, налить мясо-пивной сок.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

