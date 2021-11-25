Следствие в ауте

Петербургские следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту возможного публичного унижения достоинства детей с расстройствами аутического спектра.

В отличие от почти 50 тысяч россиян (столько подписали петицию на Change.org с требованием наказания обидчицы) правоохранители не увидели ничего предосудительного в поступке жены индивидуального предпринимателя Натальи Липской, грубо прогонявшей с детской площадки маленьких подопечных реабилитационного центра «Какая разница». С такой оценкой не согласилось руководство Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, которое теперь требует ответа от главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Наталья Липская. Скриншот

Об этой нашумевшей истории «Новая» уже рассказывала. 26 июля на детской площадке во дворе дома 18, корп. 2, по улице Адмирала Черокова гуляли одновременно воспитанники детского реабилитационного центра «Какая разница» и проживающая в элитном жилом комплексе Наталья Липская со своей четырехлетней внучкой, которая регулярно участвует в кастингах и модных фотосессиях. Компания показалась бабушке совершенно неподходящей, о чем она тут же пояснила тьютору, сопровождавшему особенных детей.

«Больные дети должны гулять отдельно! Они пугают наших детей. В третий корпус шуруйте свой. Я собственница здесь, шуруйте туда… Вы здесь гулять не будете. Вы не можете тут гулять. У вас свои должны быть карантины, всякая хрень», — высказала свое мнение Липская.

Тьютор спокойно и немногословно ей возражала и при этом снимала конфликт на свой мобильный телефон. Наталья, возмущенная видеосъемкой, пыталась выбить трубку из рук воспитательницы. После ссоры обе женщины с детьми покинули детскую площадку.

Сотрудники центра «Какая разница» в тот же день обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга и выложили видеозапись инцидента в интернет. Общественный резонанс, который вызвало происшествие на детской площадке, вынудил следственный отдел Красносельского района ГСУ СК РФ по Петербургу начать проверку. Руководство петербургского отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) 28 июля с просьбой о разбирательстве обратилось в городскую прокуратуру. Однако оттуда их перенаправили к следователям: «это их компетенция».

О результатах проверки следственное управление сообщило в конце ноября: «В действиях Натальи Липской состава преступления, классифицируемого по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и по ст. 330 УК РФ «Самоуправство» не обнаружено» (официальный ответ следственного отдела Красносельского района ГСУ СК РФ по Петербургу есть в распоряжении редакции).

В центре «Какая разница» отказ в возбуждении уголовного дела комментировать не стали. А руководство регионального отделения ВОРДИ на этой неделе намерено обратиться за разъяснениями к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В организации считают, что изначально была допущена ошибка: дело должно быть квалифицировано не по уголовной статье, а по административной.

— Уголовного преступления в действиях Липской, возможно, нет, но также неправильно считать, что она не совершила ничего, выходящего за рамки нормы.

Правонарушение все равно необходимо выявить, поскольку оно есть. В противном случае выходит, что теперь всем все можно, — объяснила в интервью «Новой» руководитель Петербургского отделения ВОРДИ Наталья Денисова. — Мы рассчитываем получить от СК РФ ответ на вопрос: насколько допустимо в правовом поле совершать подобные поступки? Не может в нормальном обществе человек с недостатками здоровья быть поругаем и поносим. Сегодня в Петербурге проживает около 22 тысяч детей-инвалидов, ежегодно их число увеличивается, и ни одна семья не застрахована от того, что завтра в ней не появится ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

—