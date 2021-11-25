 

Мнение: Города Шойгу в Австралии

25.11.2021, 12:46, Разное
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Выселение и изоляция людей в «карантинных лагерях» начались в Австралии. Карантинную «изоляцию» обеспечивает австралийская армия. «Города Шойгу» в австралийском исполнении, разве что под ногами — не вечная мерзлота. Да и расстояния поменьше, так что по дороге погибнет не так уж и много людей, обойдутся без ГОСТов о массовых захоронениях в мирное время.

Тем не менее — это практическая реализация технологии «изоляции», и не стоит думать, что это где-то там. Это будет происходить везде. Во всяком случае фашисты на это сильно рассчитывают. Кремлевские в том числе.

Источник: Эль Мюрид



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