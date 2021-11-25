Скандалы: Путь из Индии в Мексику лежал через Долгопрудный

Начальника отдела полиции подмосковного города Карена Севикяна обвинили в организации незаконного транзитного выезда из России иностранных граждан

Как сообщал ранее «МК», уголовное дело по факту незаконного транзита граждан через аэропорт «Шереметьево» было возбуждено два дня назад. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области задержали троих подозреваемых. Один из них — подполковник Карен Севикян, начальник долгопрудненского отдела полиции.

По версии следствия он был организатором схемы. Второй — капитан пограничной службы, старший смены Андрей Левин и ещё один официально безработный. По данным следствия он был водителем одного из силовиков.

Преступная схема выглядела довольно просто. Желающие переехать за океан зажиточные фермеры обращались к некому агенту в Индии, который связывался по своим каналам с полицейским, а тот в свою очередь привлекал к афере пограничника. Индусы в установленном порядке получали турвизы в Россию, а здесь Левин обеспечивал им беспрепятственный выезд за рубеж. Всего оперативники и следователи установили порядка семи эпизодов. За каждого переправленного в Латинскую Америку индуса преступная группа получала примерно по 2 миллиона рублей. По некоторым данным, помимо организации незаконного транзита граждан Индии, задержанным вменяется дача взяток.

Виктория Чумакова