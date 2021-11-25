Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области, он поручил сделать все для помощи пострадавшим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Президент дал поручения главе региона (Сергею Цивилеву), руководителю министерства (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции», – добавил Песков.

По его словам, Путин уже получил доклады о ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе от губернатора области Сергея Цивилева и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

«Сегодня трагические новости из Кемерово. Шахта «Листвяжная». Президент уже получил доклад от губернатора Цивилева», – передает ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что глава государства также уже поговорил по телефону с врио главы МЧС, который «по поручению президента сейчас, в эти минуты, вместе с главой Ростехнадзора вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ».

Песков добавил, что в течение дня Путин продолжит получать доклады по этой теме.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек.

Напомним, в экстренных службах сообщили, что угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление. Возгорание в шахте находится в вентиляционной шахте. Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.