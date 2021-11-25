 

Зеленского уличили в планах ввести военное положение на Украине

25.11.2021, 12:18, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря, сообщил экс-депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«По моей информации Зеленский планирует на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца и делается это с одной целью – контроль над СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан», – цитирует Ляшко телеканал «НАШ».

В частности, речь якобы идет об ограничении свободы слова, собственности. Также это касается демократических митингов и других публичных мероприятий.

По его словам, решение уже принято, пока же ожидается официальное подписание соответствующего указа. По закону СНБО подает предложение о введении военного положения президенту, после этого глава государства издает указ о введении военного положения, документ должна утвердить Верховная рада.

Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».

В понедельник в СВР отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.



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