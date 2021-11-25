 

В Кремле объяснили, почему законопроекты о QR-кодах пока не приняты

25.11.2021, 12:18, Новости дня
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Проекты законов о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса, поскольку в первую очередь важно «спасти людей и не навредить экономике страны», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что сейчас гораздо меньше тех, кто недоволен ограничениями из-за COVID.

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса», – сказал представитель Кремля, комментируя опасения по поводу антиковидных протестов.

Он также добавил, что Владимир Путин в вопросе принятия непопулярных мер по COVID-19 является сторонником сбалансированности, передает РИА «Новости».

«Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, президент всегда брал ответственность на себя, он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты. И это никогда нельзя забывать, всегда нужно помнить», – сказал пресс-секретарь главы государства.

«Но, разумеется, вы знаете, что президент – сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий. Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией – пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача – сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», – добавил Песков.

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.



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