Дефицит цинка в организме приводит к частым инфекциям дыхательных путей

Турецкий доктор Рыдван Сивритепе пояснил о важности цинка для здоровья человека. Микроэлемент облегчает течение бронхита и пневмонии.

Часто у людей с острой инфекцией дыхательных путей можно заметить дефицит цинка. Учеными доказано, что регулярное употребление этого микроэлемента в пищу положительно влияет на иммунитет. Доктор Рыдван Сивритепе сообщил, что цинк помогает организму бороться с инфекцией и сокращает продолжительность болезни.

Цинк – очень важный компонент, он отвечает за рост костей, правильное функционирование иммунной системы и защищает клетки кишечника. Нехватка цинка развивается при недостаточном его употреблении в пищу, а именно при отказе от мяса, рыбы и молочных продуктов. У людей с болезнями ЖКТ может нарушиться всасывание микроэлемента, что приводит к дефициту. Последствия для организма: снижение иммунитета, потеря веса, ухудшение памяти, заболевания кожи.

По словам Сивритепе, добавки с цинком увеличивают резистентность организма к инфекциям и снижают тяжесть бронхита и пневмонии. Нормированное употребление цинка при болезни способно облегчать кашель, боли в горле и помогать при заложенности носа. Нужно помнить, что злоупотребление микроэлементом может навредить здоровью человека.

Ученые выяснили, что детям для получения максимального эффекта от цинка нужно принимать минимум 70 миллиграммов добавки в неделю. Рекомендуют варьировать дозу от 15 до 140 мг. Регулярно принимать цинк нужно примерно 3 месяца в пиковые периоды респираторных инфекций. Нужно помнить, что употребление высоких доз добавок может привести к нарушению всасывания других полезных компонентов, например меди и железа.

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Источник: inosmi.ru