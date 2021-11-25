 

Tayanna снялась полностью голой

25.11.2021, 12:10, Новости дня
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Певица запечатлена во время купания в море, между скал. Где именно она проводит отдых, Tayanna не указала.

Фото: tayanna_reshetnyak/Instagram
Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году, после чего занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на “Евровидение” – в 2017 году уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

В октябре 2021 года Tayanna после окончания пятилетнего контракта со своим продюсером, украинским режиссером Аланом Бадоевым переподписала с ним договор, но уже на других условиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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