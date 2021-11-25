В Кемеровской области на шахте погибли 10 человек, более 40 горняков остаются под землей

Взрыв на шахте “Листвяжная” произошел в 8.51, после него на глубине 250 метров произошло задымление.

“В шахте находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 16.00 (11.00 по киевскому времени) десять из них погибли. В больницах находятся 43 пострадавших, четверо из них – в тяжелом состоянии”, – сказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его данным, у 39 шахтеров травмы легкой и средней тяжести.

Контекст:

В Кемеровской области сегодня утром в вентиляционном штреке шахты “Листвяжная” произошел взрыв. 75 шахтеров перестали выходить на связь, сообщили “Интерфаксу” в администрации шахты. По предварительной информации, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность.

Возможной причиной пожара назвали неисправность оборудования.

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