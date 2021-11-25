 

“Это разозлит многих”. Представители “Грэмми” рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии

25.11.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь идет об альбоме Donda и песне из этого альбома Jail американского рэпера Канье Уэста, к записи которых причастен Мерилин Мэнсон.

Его появление среди номинантов вызвало в сети возмущение.

“Номинация Мерилина Мэнсона на премию “Грэмми” – это огромная пощечина жертвам сексуального насилия и домашнего насилия. Мне грустно и я устала”, – написали в Twitter пользователи сети.

marilyn manson being nominated for a grammy is a huge slap in the face for sexual assault and domestic abuse survivors. i’m sad and tired

— lauren badillo milici (@motelsiren) November 23, 2021

“Мэрилин Мэнсон номинирован за сотрудничество с Канье Уэстом. Это разозлит многих людей, что делает меня счастливым”, – написали поклонники артиста.

Grammy nominations 2022: Marilyn Manson nominated for Kanye West collaboration

(This is gonna piss off a lot of people, which makes me happy.) * https://t.co/5LZB0JfJdv

— Marilyn Manson Uncanceled (@MUncanceled) November 23, 2021

Директор “Грэмми” Харви Мэйсон-младший в интервью изданию TheWrap заявил, что они не устанавливали какие-либо ограничения для артистов, которые подавали заявки на премию. 

По словам представителя “Грэмми”, организаторы “не будут оглядываться на историю людей или смотреть на их судимости”, а единственным критерием для номинации является соответствие музыкальной композиции установленным правилам.

Контекст:

Мерилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мерилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

В мае того же года на артиста подала в суд еще одна его бывшая девушка, имя которой не разглашалось. Она обвинила певица в изнасиловании. По словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец также показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. В сентябре стало известно, что суд отклонил ее иск в связи с истечением срока давности.

В ноябре издание Rolling Stone опубликовало результаты собственного расследования, заявив, что в доме артиста есть комната для пыток женщин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Президент Эстонии заявил о проблеме неравенства русскоязычных детей в детсадах

07.08 / «Цифры не врут» — главный эксперт по коронавирусу США признал, что в Америке худшая ситуация в мире

02.08 / В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 38 тыс. человек

23.10 / В Петербурге с 30 октября по 7 ноября запретили заселяться без QR-кодов или ПЦР-тестов

11.03 / Не уверен, что отключение интернета сдетонирует в России. Скорее голодное брюхо, как всегда – Шендерович

19.11 / Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу

25.11 / В центре Европейской РФ спрогнозировано сильное потепление

17.04 / Украино-российский политтехнолог Килимник передавал разведке РФ данные об избирательной кампании Трампа – минфин США

07.07 / Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию

23.07 / Изучена способность организма бороться с инопланетными микробами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика