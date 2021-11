К Черному морю направляется американский эсминец USS Arleigh Burke

“Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе”, – сказано в сообщении.

BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021

Фотограф Yörük Işık сообщил в Twitter, что эсминец Arleigh Burke уже проходит через пролив Дарданеллы в Мраморное море.

First Black Sea patrol after homeport shift to Rota: @USNavyEurope’s Arleigh Burke class guided missile destroyer #USSArleighBurke began its northbound Dardanelles transit towards Marmara en route to the BlackSea. pic.twitter.com/os6GS6Ndjz

— Yörük I * k (@YorukIsik) November 25, 2021

Контекст:

В ноябре в Черное море заходили два корабля ВМС США – флагманский USS Mount Whitney (покинул море 15 ноября) и эсминец USS Porter (вышел 16 ноября).

Arleigh Burke – ракетный эсминец одноименного класса. Корабль имеет противолодочное, минно-торпедное, тактическое ударное, ракетное вооружение, стандартную и зенитную артиллерию.

