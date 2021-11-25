Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью

Артистка также опубликовала семейные снимки, на которых запечатлена с округлившемся животом вместе с сыном Львом и мужем, украинским звукорежиссером Вадимом Вязвоским.

“Нас становится больше. На днях у нас родилась дочка! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо”, – написала певица.

https://www.facebook.com/annamariashow/posts/6763996373640423

Контекст:

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк. Анна Опанасюк скрывает подробности личной жизни.

Мария Опанасюк осенью 2020 года сообщила, что в 2017 году родила первенца. Его отец – Вязовский. Пара зарегистрировала брак в 2016 году, но не афишировала это событие. Вязовский старше артистки на 10 лет.

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