 

Богдан о расследовании “Украинской правды”: Прощальный “Вечерний квартал” “Беги Вова, беги”

25.11.2021, 11:17, Новости дня
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“Громко раздается печальная и местами трагическая музыка… С грустным лицом соло поет Жека Лысый: “Черный лебедь, черный лебедь, что же ты вьешься над пустой головой… Вариант финальной песни для зимнего “Квартала 95”. Прощальный “Вечерний квартал” “Беги Вова, беги”, – написал Богдан.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6490464694360778&id=100001919342118

“Украинская правда” 24 ноября опубликовала свое расследование. Журналисты выяснили, что Зеленский и Ермак провели в Ивано-Франковской области около четырех дней – покинули Киев в пятницу, а вернулись в понедельник вечером.

21 ноября, в День достоинства и свободы, Зеленский и Ермак “быстро и незаметно” слетали в Киев на вертолете ГСЧС, чтобы почтить память погибших активистов Майдана, говорится в расследовании. День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей.

В ОПУ заявили, что “не было ни одного четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями”.

Ермак сообщил, что юбилей “никак особо не отмечал”.

“Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента”, – написал он в Facebook.

Контекст:

Юрист и экономист Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты. После увольнения Богдана Зеленский назначил главой Офиса президента своего помощника Андрея Ермака.

Богдан рассказал, что во время увольнения Зеленский сказал ему: “Ты – как нелюбимая женщина. Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. Но ты вызываешь у меня агрессию во всем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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