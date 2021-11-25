 

В МФТИ отреагировали на санкции США против вуза

25.11.2021, 10:31, Новости дня
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Московский физико-технический институт удивлен решением официальных властей Соединенных Штатов о внесении его в санкционные списки и наложении экспортных ограничений, сообщила пресс-служба вуза.

«Мы удивлены решением официальных властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, попадающих под экспортные санкции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». 

МФТИ выразил надежду на продолжение сотрудничества с американскими вузами и научными институтами после введения санкций. 

«Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами, и Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки», – говорится в сообщении.

В среду Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. 



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