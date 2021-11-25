 

Спецслужбы Польши задержали гражданина республики по делу о шпионаже в пользу России

25.11.2021, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина республики по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу России, сообщило Польское агентство печати.

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», – передает ТАСС слова  пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына. По его утверждению, поляк «действовал в ущерб интересам Республики Польша».

Напомним, в июне Агентство внутренней безопасности Польши задержало некоего Януша Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется) по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, его арестовали на три месяца.

Во время обысков в квартире подозреваемого нашли более 300 тыс. злотых (около 84 тыс. долларов) и большое количество носителей информации. Суд арестовал его на три месяца, Янушу грозит до 10 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что задержанным по подозрению в «шпионаже на Россию» польским гражданином Янушем Н. может быть житель города Ольштын в Мазовии Януш Габриэль Недзвецкий (Niedzwiecki).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Экономика: РФ нашла новый способ озолотиться

26.10 / Компания Volvo назвала цены на новый электрокар XC40 Recharge

23.01 / В Санкт-Петербурге полицейский ударил ногой в живот пожилую женщину

20.08 / Зеленский сказал, чего ждет от встречи с Меркель

17.01 / Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским

11.11 / Le Parisien – во Франции закрытые магазины игрушек рискуют потерять почти половину дохода

31.07 / Во Львове планируют демонтировать советскую звезду на военном мемориале “Марсово поле”. МИД РФ направил Украине ноту

23.10 / Алиев пригрозил Армении «жестким наказанием»

21.01 / Роскомнадзор потребовал от TikTok и “ВКонтакте” удалять призывы к протестам. Навальный анонсировал митинг в одной из соцсетей

16.05 / “Победителей не судят, надежды оправдались”. Суркис прокомментировал победы “Динамо” под руководством Луческу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика