Спецслужбы Польши задержали гражданина республики по делу о шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина республики по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу России, сообщило Польское агентство печати.

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», – передает ТАСС слова пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына. По его утверждению, поляк «действовал в ущерб интересам Республики Польша».

Напомним, в июне Агентство внутренней безопасности Польши задержало некоего Януша Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется) по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, его арестовали на три месяца.

Во время обысков в квартире подозреваемого нашли более 300 тыс. злотых (около 84 тыс. долларов) и большое количество носителей информации. Суд арестовал его на три месяца, Янушу грозит до 10 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что задержанным по подозрению в «шпионаже на Россию» польским гражданином Янушем Н. может быть житель города Ольштын в Мазовии Януш Габриэль Недзвецкий (Niedzwiecki).