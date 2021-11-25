Подведены итоги работы Лаборатории современного искусства

В «Школе современной пьесы» прошел финал конкурса «Театр без границ» – совместного проекта Федерации креативных индустрий и V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».

Лауреаты получили гранты на реализацию представленных эскизов. Призовой фонд составил 3 млн рублей. Лаборатория прошла в рамках проекта «Сцена будущего» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Театр без границ» – первый и единственный в РФ проект, цель которого – обновление формы и содержания современного искусства на основе кросс-индустриального взаимодействия. В рамках лаборатории участники создавали эскизы будущих постановок нового формата вне привычной сцены-коробки. Спектакли-экскурсии, перформансы под водой, цифровой театр – конкурсанты предлагали революционные идеи, в реализации которых им помогали представители различных культурных индустрий – специалисты в области моды, звука, архитектуры и др. Участие в конкурсе приняли молодые режиссеры и студенты творческих вузов.

Конкурс проходил в несколько этапов. В лонг-лист вошли 15 участников, затем был сформирован шорт-лист из семи человек и, наконец, были определены трое победителей. Обладателем главного приза – 1,2 млн рублей на воплощение представленной постановки – стал Артем Галушин. Он представил спектакль-инсталляцию «К.» по мотивам романа Франца Кафки «Замок» и рассказа «Превращение». Это своего рода театрализованный музей с экспонатами, которые наполнены историей жизни писателя и его героя.

Серебряным призером стала Елена Ненашева и ее перформанс «Тело», на реализацию которого, в качестве награды, организаторы предоставили грант в размере 1 млн рублей. Этот проект – попытка замедлиться и обратить внимание на абсолютное чудо природы – человеческое тело, какую роль оно играет в нашей культуре.

Следом идет Элина Куликова с сенситивным спектаклем «Синете», она получила в качестве приза 800 тыс. рублей. Главными компонентами постановки выступают запахи, вкусы и тактильные ощущения.

Церемонию награждения провели генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов и арт-директора фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и Марина Токарева. «Мы получили много новых открытий, много новых театральных имен. Произошел прорыв, и очень радостно, что он случился именно в этих стенах Школы драматического искусства – театра, освященного именем Гротовского, который делал Анатолий Васильев. Гений места явно помогал участникам в их творческих поисках. Все семь проектов достойны того, чтобы жить и развиваться. И я надеюсь, мы будем продолжать», – сказала во вступительном слове Ольга Егошина – театровед, доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ.

Также в финале «Театра без границ» приняли участие: Олег Билик и его проект о музыке пространства «Архитектура звука»; Мария Зелинская и документальный трэвел-спектакль «Не отпускай меня» о пропавших людях, о работе поисковых отрядов и спасателях; Александра Ловянникова и ее постановка-квест, полная фокусов и чудес, место действия которой – библиотека; Илья Харланов, представивший спектакль на стыке музыкального искусства и видео-мэппинга, – философское размышление о главных вопросах бытия в формате медитативного визуально-звукового перформанса.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов рассказал о значимости проекта для ФКИ: «Театр без границ» дает возможность исследовать и обкатать формат кросс-индустриальных конкурсов-лабораторий. Одно из направлений в работе с креативными индустриями, которое необходимо существенно усилить – развитие практики проектного взаимодействия представителей разных КИ. Этот вектор деятельности для нас так же важен, как взаимодействие с государством и развитие региональной инфраструктуры».