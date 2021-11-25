Гузеева оправдалась за слова о купленном COVID-сертификате Гаркалина

Ведущая Лариса Гузеева оправдалась за слова о том, что актер Валерий Гаркалин купил COVID-сертификат о вакцинации. Она заявила, что на самом деле не знала, был ли артист привит.

Гузеева на днях посмотрела программу Андрея Малахова, посвященную актерам Валерию Гаркалину и Нине Руслановой. Телепроект начался с переписки ведущей «Давай поженимся!» с ее знакомым в Facebook. В ходе разговора с антивакцинаторами Гузеева заявила, что Валерий Гаркалин не сделал прививку. В то же время достоверно она не располагала подобной информацией. Гузеева сказала это только для того, чтобы защитить актера. Она никак не стремилась его в чем-либо уличить.

Гузееву удивляет тот факт, что Андрей Малахов перед эфиром не перепроверил информацию. Он мог просто позвонить коллеге. В итоге в день памяти двух великих актеров все обсуждали ведущую «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева и Валерий Гаркалин действительно лежали в реанимации в соседних палатах. Однако у знаменитостей физически отсутствовала возможность общаться. Иногда через медицинских работников они передавали друг другу приветы. Ведущая официально заявила, что не распространяла информацию о купленном сертификате Валерия Гаркалина. Сам же он не сообщал ей подобные сведения, информирует веб-портал iReactor.