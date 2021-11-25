 

Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым обращалась к психологам

25.11.2021, 10:28, Разное
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Ведущая Ксения Бородина рассказала, кто помог ей пережить развод с Курбаном Омаровым. Она заявила, что обращалась к психологам, чтобы проработать все проблемы. Кроме этого, с ней на связи всегда находились родные и друзья.
Ксения Бородина и Курбан Омаров официально расторгли брак в августе нынешнего года. Жить вместе они перестали в мае. Сейчас ведущая рада, что практически полностью отошла после произошедшего. Она много разговаривала с психологами, посещала тренинги. Больше всего знаменитости помогли друзья, оказавшие поддержку в трудную минуту.

После развода с бизнесменом Ксения Бородина больше не хочет переводить личную жизнь в публичное поле. Она намерена держать в тайне свои будущие отношения. Еще недавно знаменитость говорила, что ее сердце свободно. На днях в социальной сети Instagram она обнародовала фотографию с шикарным букетом роз. Поклонники предположили, что цветы ей подарил новый поклонник.

Впрочем, сейчас практически все свое свободное время Ксения Бородина посвящает проекту «Ледниковый период». От мыслей о разводе ведущей помогли отвлечься в том числе постоянные тренировки, пишет портал «Слово и дело».



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