Эксперт Евдокименко рассказал, как покупателей обманывают в Черную пятницу

Черная пятница в России, в отличие от США, где и зародился праздник, проходит в более “извращенной” форме. О том, как продавцы обманывают покупателей, откуда берутся такие скидки и стоит ли за ними гоняться, пояснил журналистам OANews преподаватель Synergy Academy, основатель интернет агентства Plus1 Digital Agency Константин Евдокименко.

Черная пятница – это американское изобретение, обычно единственный день распродаж после Дня благодарения. И в США действительно в день распродаж появляются скидки от 50 до 90%. Многие видели кадры, когда люди ломятся в магазины в этот день. Дело в том, что количество таких товаров ограничено. Люди врываются в магазины, чтобы первыми купить товары. Тем же, кому не повезло, приходится приобретать продукцию по стандартным ценам. И они на ажиотаже покупают, уровень продаж растет. Кроме того, Черная пятница изначально задумывалась для того, чтобы перед Рождеством мотивировать людей покупать подарки.

“В РФ тоже крупные ритейлеры начали делать Черные пятницы примерно с 2013 года. Но у нас это проходит в немного извращенном формате. Большие игроки как Wildberries, Ozon, Aliexpress действительно вкладываются в Черную пятницу и дают всевозможные промокоды, чтобы мотивировать людей покупать. Количество продаж и количество просмотров карточки товара увеличивается в 2-3 раза после Черной пятницы по статистике того же Aliexpress. Кроме того, сами продавцы снижают цены,” – отмечает Евдокименко.

Тем не менее, Черная пятница в РФ “извращенная”. С 90-х годов в стране есть привычка: перед распродажами сначала цена поднимается физически, а на распродаже опускается до стандартной. В онлайне, на том же Aliexpress, это можно оценить с помощью специальных плагинов, которые отслеживают динамику цен на некоторые товары. Так покупатель увидит, где цены специально завысили и снизили в Черную пятницу. Но говорить о том, что все продавцы так действуют, отмечает специалист, ни в коем случае нельзя. Главное запомнить, что нужно внимательно к этому относиться и смотреть цены. К тому же перед Черной пятницей покупатель должен точно знать, что он хочет купить. Ведь минимальные цены могут быть только в самом начале, и количество таких товаров ограничено.

“Со своего опыта расскажу, однажды я собирался покупать телевизор. Положил его в корзину, а когда началась Черная пятница, применил все промокоды, но ключевой промокод с огромнейшей скидкой не применился. Потом оказалось, что товары по этому коду раскупили через 3 минуты после начала акции, и больше их не осталось. При этом нигде не прописали эти условия. Это недостаток наших продавцов, они не указывают, что количество товаров по акции ограничено”, – поделился своим опытом Константин Евдокименко.

Однако большинство компаний действительно снижают цены. Некоторые даже ставят цены ниже себестоимости. Но это происходит крайне редко. В основном люди продают по себестоимости товар для инвестиции, для того, чтобы поднять свою карточку в выдаче. Потом пользователи запомнят, что у этого продавца цены низкие, перейдут на этот магазин и купят еще раз.

“Кроме того, российский менталитет таков, что мы покупаем подарки перед Новым годом спонтанно. Не как в Америке, где планируют определенные дни для закупки подарков. Еще Черная пятница в РФ извращена, потому что очень много магазинов делают сначала День распродаж, потом месяц Черной пятницы, потом Черная пятница до Нового года и так далее. И сам термин одного дня распродаж сильно размывается”, – считает эксперт.

Однозначно сказать, что Черная пятница – это плохо или хорошо, нельзя. Очень много продавцов: кто-то действительно снижает стоимость, кто-то имитирует снижение цены. Для того чтобы это понять, стоит мониторить цены, тем более интернет это позволяет. Обязательно надо выбирать какой-то конкретный товар, который есть желание купить, и мониторить его по магазинам. Смотреть, какие какие скидки на него предлагают.