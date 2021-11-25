Научат родину любить – «Вести» выяснили, как украинские депутаты собираются повышать патриотизм

В распоряжении «Вестей» оказался новый законопроект о патриотизме и национальной идентичности украинцев, который со дня на день должен появиться на сайте Рады. Журналисты обнаружили в нём несколько интересных и даже резонансных положений. Так, к примеру, предполагается, что специальный орган будет заниматься формированием госполитики в сфере утверждения нацидентичности, которая будет внедряться в разные сферы, например в образование. Также в тексте закона есть неоднозначный пункт о расширении сфер использования украинского языка.



Reuters

Депутаты от партии «Слуга народа» подготовили новый законопроект о патриотизме и национальной идентичности украинцев, который со дня на день должен появиться на сайте Рады. Текст проекта закона оказался в распоряжении «Вестей», и в нём журналисты обнаружили несколько интересных и даже резонансных положений.

Как продолжает издание, в пояснительной записке к законопроекту указано, что законом будут определяться основы госполитики в сфере «утверждения украинской национальной и гражданской идентичности». Эта идентичность, по мнению авторов законопроекта, — одна из самых важных составляющих нацбезопасности и национального единства.

Целью законопроекта является «развитие патриотизма, воспитание у граждан гордости и уважения национальных ценностей, формирование оборонного сознания и гражданской стойкости». В документе указано, как после его принятия будет внедряться «национальная идентичность» в разные сферы. Например, местные госадминистрации теперь по закону должны не только исполнять госпрограммы по развитию экономики и культуры, но и дополнительно программы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

В содержании программ высшего, среднего и дошкольного образования также отдельным пунктом будет прописано требование формировать у школьников и студентов нацидентичность и патриотичность. Документом предлагают обеспечить включение в образовательные программы вопросов о национальной идентичности. Из текста непонятно, что именно это значит: появление дополнительных уроков патриотизма или изменение программы и внесение основ нацидентичности в сам фундамент разных дисциплин.

В законе предлагают издавать материалы по вопросам нацидентичности, издавать учебную литературу, ежегодно проводить исследования по оценке обществом госполитики в этой сфере, организовывать семинары, конференции, выставки. В законопроекте указано, что деньги на всё это будут ежегодно выдаваться из бюджета, однако финансировать могут также за счёт добровольных взносов. В спортивной сфере предлагают заняться «формированием у граждан чувства гордости за свою страну на примере побед и достижений в сфере физической культуры и спорта» — если трактовать буквально, то победы конкретных спортсменов предлагают воспринимать как победу Украины.

Документом также хотят внести правки в закон о защите прав людей, которые находятся на неподконтрольной территории. Теперь Украина обязана не только поддерживать и обеспечивать экономические, социальные, информационные, культурные и другие связи с украинцами, которые проживают на неподконтрольной территории, но и «способствовать их вовлечению в процессы утверждения украинской национальной идентичности». Как отмечает издание, каким образом это будет происходить — непонятно, особенно учитывая, мягко говоря, невысокий уровень реализации поддержки базовых связей.

Законопроектом также предлагают ввести так называемые индикаторы «эффективности реализации госполитики» в сфере национальной идентичности — то есть показатели того, справляется ли власть с внедрением политики нацидентичности. Среди «показателей эффективности» реализации патриотизма указали, например, увеличение количества граждан, «гордящихся своим происхождением», увеличение объёмов украиноязычного кино и литературы, а также увеличение количества культурных продуктов, «направленных на военно-патриотическое воспитание».

Но самым резонансным стал пункт о расширении сфер применения украинского языка. Депутат Максим Бужанский заявил, что нынешний закон о языке и так не вторгается только в бытовую и религиозную сферы и расширять его некуда. Впрочем, как рассказал «Вестям» автор законопроекта Василий Мокан, резонансный пункт о языке к первому чтению должны убрать.

В документе указано, что вдобавок будут созданы Нацкомиссия и дополнительные центры по вопросам утверждения национальной идентичности. По закону, Нацкомиссия — это коллегиальный орган, который будет состоять из семи человек, срок полномочий каждого члена составляет три года. Она будет отвечать за внедрение и координацию идей национальной идентичности. Автор законопроекта отказался рассказывать изданию, чем конкретно будет заниматься орган, и добавил, что более детально будет комментировать, когда законопроект станет публичным.

«Могу сказать, что этот орган будет иметь спецстатус центрального органа исполнительной власти, будет подконтролен кабмину», — заявил он.

Кроме Нацкомиссии, на Украине также появятся центры утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. Они, как и Нацкомиссия, будут отвечать за реализацию госполитики в этой сфере — организовывать различные мероприятия в регионах и на местах, обеспечивать работу кружков, клубов и информцентров по патриотическому воспитанию с привлечением к работе людей, воевавших в Донбассе, и активистов «майдана».

Финансировать будут из бюджета, однако отдельно на Нацкомиссию затрат не будет. В документе указано, что деньги на создание найдут путём уменьшения финансирования других госорганов. Впрочем, не все сочли идею создания нового органа положительной. К примеру, главный критик законопроекта Максим Бужанский заявил, что это будет «смесь Нацрады по телевидению и языкового омбудсмена, который будет кошмарить местные советы, направляя им предписания с оценками их решений».

«Я категорически против создания такого органа. Получается, что мы какой-то идеологический орган ЦК КПСС создаём. Я считаю, что это категорически неправильная идея. Никаких специальных дополнительных органов нам в этом отношении не нужно. То есть если нужен орган, который будет координировать политику разных министерств, то это внутрикабминовский орган, о котором граждане вообще даже знать не должны», — считает Бужанский.

Он добавил, что будет подавать альтернативный законопроект, в котором планирует изменить целый ряд вещей, в первую очередь — убрать Нацкомиссию.

«Кроме того, на мой взгляд, в документе недостаточно выписана норма про помощь в развитии самобытности языков коренных народов и национальных меньшинств», — заявил депутат.

Примечательно, что в объяснительной записке к законопроекту указано, что этот пункт вместе с формированием нацидентичности должен развиваться усиленно в стране, однако в документе не уделено внимания языкам нацменьшинств.