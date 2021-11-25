 

“Сиси – топ”. Каменских оголила грудь

25.11.2021, 10:22, Новости дня
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Для некоторых снимков певица позировала с телеведущей Катей Осадчей, а также со своим балетом.

“Смотрите live-премьеру песни “Обидно” уже скоро на “Вечере премьер с Екатериной Осадчей”. Это будет очень яркий, динамичный и соблазнительный номер, режиссером которого стал Герман Ненов”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“O-o-o, какие бедра”, – прокомментировал подписчик shekili.5500.

“Сиси – топ”, – заявил vsevolodnasedkin.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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