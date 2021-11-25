 

“Позорница”, “Как будто грохнулась в конце”. В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца

25.11.2021, 10:22, Новости дня
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“Вся жизнь в кружении”, – написала она.

В ролике балерина, кружась перед камерой, вышла из кадра, после чего раздался хлопок.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Позорница”, – прокомментировала подписчица iuliiavolkova2279.

“В конце упала!” – заявила irinakalach60.

“А там звук в конце – это падение тела?” – спросил benjamy24.

“Ау, Настя, ты живая? Не пойму, что ли навернулась?” – поинтересовалась psihiatr_lysenko.

“Этот стук – самое классное движение в танце”, – заявила amfaleta1.

“Как будто она грохнулась а конце”, – добавила svetiksemizvetik113.

“Это стук пуантов в завершении. Не ругайте Настю. Она старалась с пируэтами. Вижу разницу к лучшему”, – заверила afina_zazhigalova.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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