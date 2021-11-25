Экс-глава штаба Навального в Петербурге Фатьянова уехала из России

По ее словам, она покинула Россию еще неделю назад. Фатьянова назвала это решение самым сложным в своей жизни.

“За последний год моя красная линия все время сдвигалась. Приходя работать в штаб, я была готова к штрафам, суткам в спецприемнике, обыскам и допросам. Помните, это когда-то было самой страшной побочкой. В какой-то момент моя линия сдвинулась до уголовного срока в несколько лет (кажется, пять). Я просто была готова сесть. Ни за что”, – написала Фатьянова.

По ее словам, она поняла, что нужно уехать, после ареста бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

“В России у меня осталось все: любимый пес, родные, самые близкие друзья, свой угол и вещи, многие из которых связаны с конкретными людьми и счастливыми моментами в жизни… Даже малознакомые люди уже давно писали, что мне нужно уезжать, но я находила причины, чтобы остаться”, – написала Фатьянова.

Активистка написала, что не знает, когда вернется в Россию. Куда именно она уехала, Фатьянова не уточнила.

https://www.facebook.com/irina.fatyanova/posts/5132866130061633

Летом этого года Фатьянова хотела баллотироваться в парламент Петербурга, пишет “Радио Свобода”. Партия “Яблоко” отказалась выдвигать ее. Тогда она зарегистрировалась самовыдвиженцем, избирком разрешил ей открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Сбор подписей проходил “под надзором полиции”, сборщиков задерживали под разными предлогами. Когда больше половины подписей было собрано, избирком аннулировал ее выдвижение на основании того, что ранее Фатьянова возглавляла штаб Навального в Петербурге.

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”, сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

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