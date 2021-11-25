 

Этот 12-летний парень случайно спас раненную собаку и семейную пару, которые заблудились в горах

25.11.2021, 10:16, Разное
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Для пары Джей Ди и Эйми, проживающей на Гавайях, путешествие на горные склоны закончился кошмаром. Когда их питомец поранил лапы, молодые люди поняли, что не знают, куда идти дальше.

Это неприятное событие сопровождалась еще и тем, что оба смартфона разрядились, а время близилось к вечеру, воздух стал заметно холоднее.

Однако влюбленным повезло – они встретили юного Дэвида, который и помог им добраться до цивилизации. Мальчишка вместе с мамой пошли на прогулку, чтобы Дэвид стал обладателем скаутского значка – его выдают за поход длиной в 25 километров в горной местности.

Мальчик обратил внимание на пару, так как ребята нервничали, были сильно изнеможёнными. Дэвид уточнил, нужна ли им помощь. Девушка и молодой человек рассказали, что они заблудились и попросили показать направление к городу.

Однако мальчик решил, что они с мамой должны помочь паре вернуться домой – это гораздо важнее скаутского значка. Девид покормил ребят, напоил их, а после все путешественники соорудили для пса по кличке Смоки конструкцию, напоминающую носилки.

«Мальчик предложил соорудить носилки, Смоги с удовольствием залез на них, так как был сильно ранен», – рассказывает пара.

Далее путешественники отправились в путь, и через несколько часов уставшие, но счастливые оказались на месте – потерявшаяся пара смогла вернуться домой. Парень и девушка очень благодарны юноше и его маме.



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