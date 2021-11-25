Панические атаки: 6 причин для беспокойства



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Во время панической атаки людям кажется, что они умирают

Спонтанный приступ сильного страха, учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение и чувство обреченности — во время панической атаки людям кажется, что они умирают, сходят с ума или переживают сердечный приступ. Панические атаки обычно длятся от 5 до 20 минут, достигая пика к 10 минутам.

Основная причина панической атаки — сильный стресс. Сейчас, во времена пандемии, Национальный альянс по психическим заболеваниям (NAMI) объявил о 5% росте тревожных расстройств, куда входит и паническое расстройство. Реальные цифры вероятно выше, потому что далеко не каждый человек, испытавший паническую атаку, обращается за медицинской помощью.

Можно ли умереть от панической атаки?

Во время панической атаки человек испытывает настолько сильный ужас, что ему кажется, будто он вот-вот умрет. Иногда чувство страха вызывает предобморочное состояние, но это случается очень редко. Чаще приступы проходят без серьезных последствий для здоровья, но для некоторых людей они могут быть действительно опасными. Например, при ишемической болезни сердца частые приступы паники могут ухудшать состояние здоровья. Если у человека есть заболевания сердца или другие хронические болезни, на течение которых могут влиять панические атаки, важно как можно быстрее начать лечение.

Давайте разберемся, какие факторы, помимо общего депрессивного фона, связанного с пандемией, могут спровоцировать панические атаки.

Психологические факторы

К паническим атакам более склонны тревожные люди, которые чувствительны к стрессу или часто испытывают негативные эмоции. Паническое расстройство встречается в основном у взрослых (в возрасте от 25 до 64 лет), причем у женщин оно возникает в 3-4 раза чаще, чем у мужчин.

Тревожное или депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или другие психические заболевания также являются факторами риска. Многие из этих проблем передаются по наследству, то есть если в семье были случаи тревожных расстройств, то стоит быть особенно внимательным.

Ситуативные факторы, стрессовая ситуация

Первые панические атаки обычно возникают внезапно, но со временем они могут провоцироваться определенными ситуациями. Сильные эмоциональные потрясения в прошлом могут в будущем послужить источником неадекватной оценки стрессовых ситуаций как опасных. Таким триггером может послужить, например, опыт сексуального насилия в детстве.

Внезапная травмирующая ситуация или горе (например, смерть близкого или тяжелая травма), существенные изменения в жизни (например, развод или рождение ребенка), изоляция от окружающих, серьезные межличностные конфликты также относят к провоцирующим факторам.

«Приступ может случиться в закрытом помещении, перед важным событием, по пути на работу или домой, перед встречей с определенными людьми. То есть там, где подсознание человека чувствует себя некомфортно, как в ловушке. Человек во время панической атаки может испытывать страх, часто это страх смерти — резкий, сильный, хотя прямой угрозы жизни нет. В результате активируется симпатическая нервная система, в кровь выбрасываются гормоны стресса, учащается пульс, повышается артериальное давление. После повышения АД появляются головная боль и боль за грудиной (она иррадиирует в руку и часто люди предполагают, что это инфаркт, и ситуация со страхом смерти только усугубляется). Среди других симптомов — дрожание рук, ощущение мурашек и покалывания в конечностях, тошнота, головокружение, чувство нехватки воздуха — организм даже может имитировать одышку».

Ковальчук Мария Сергеевна

эксперт

УЗ “ГССМП г. Минск”

Увлечение кофеином

Будьте внимательны, если вы любите кофе или энергетики и при этом страдаете от панических атак. Известно, что кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений или вызывает головные боли, похожие на паническую атаку.

Но, кроме того, исследования подтверждают, что кофеин, который содержится в кофе, чае, энергетических напитках и некоторых лекарствах, может спровоцировать паническую атаку у людей, склонных к беспокойству.

По результатам одного метаанализа, почти у половины людей с паническим расстройством (48%) панические атаки наступают после употребления кофеина. А в другом недавнем исследовании симптомы панических атак после употребления кофеина обнаружили и у здоровых участников (7,1%).

Злоупотребление алкоголем

На первый взгляд кажется, что алкоголь расслабляет, снимает стресс и уменьшает тревожность. Собственно, многие люди употребляют его именно с этими целями. Но реальность немного другая: большое количество алкоголя крайне негативно влияет на нервную систему и, наоборот, может провоцировать панические атаки.

Дело в том, что алкоголь снижает уровень серотонина и других веществ, которые помогают регулировать и уравновешивать настроение. Употребление слишком большого количества алкоголя может стать причиной тревоги, депрессии или панических атак.

Активное курение

Некоторые курильщики считают, что сигареты помогают им расслабиться, снять тревожность в какой-то стрессовой ситуации или пережить неприятные новости. Субъективно, все это может быть и так, но исследования часто говорят об обратных эффектах.

По данным ученых из Маастрихтского университета в Нидерландах, во время панической атаки курильщики испытывают более высокий уровень паники, чем некурящие, даже когда исходный уровень тревожности контролировался.

Вообще, любые виды зависимости и пристрастие к психоактивным веществам могут стать причинами панических состояний. Согласно другим исследованиям, курение сигарет увеличивает вероятность развития тревожных расстройств, в том числе панического расстройства.

Особенности физического здоровья

Иногда панические атаки также связывают с особенностями физического здоровья человека. Повлиять на их возникновение могут следующие состояния и заболевания:

бронхиальная астма;

тиреотоксикоз;

опухоли надпочечников;

изменение гормонального фона во время полового созревания, при беременности, после родов, при наступлении менопаузы;

эндокринные нарушения;

сердечно-сосудистые заболевания;

синдром Туретта (при усилении тиков на фоне стресса);

депрессивное или посттравматическое стрессовое расстройство;

алкогольная или наркотическая зависимость, употребление психоактивных веществ;

синдром отмены антидепрессантов (реакция на снижение дозировки антидепрессантов или отказ от них);

генетические заболевания;

любые другие заболевания, вызывающие тревожные переживания.

Хотя панические атаки не опасны, они тяжело переносятся и снижают качество жизни. Даже с редкими паническими атаками лучше обратиться к врачу. Важно понять, с чем связаны приступы, исключить другие диагнозы и при необходимости начать лечение.