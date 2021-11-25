 

Полиция решила проверить видео справляющего нужду на фоне портрета ветерана блогера

25.11.2021, 9:36, Новости дня
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Столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По факту публикации в сети Интернет о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление личности и привлечение нарушителя к установленной законом ответственности», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ход процессуальной проверки контролируется. «Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово. Результаты процессуальной проверки контролируются», – сказали в пресс-службе.

Ранее полиция начала поиск снявших штаны перед храмом Спаса на Крови.



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