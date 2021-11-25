Spiegel – немецкие зелёные впервые «заступились» за «Северный поток — 2» — санкции США неприемлемы даже для противников проекта

Немецкие зелёные раскритиковали новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel. До сих пор партия настаивала на отказе от реализации проекта. Представитель партии «Союз 90 /Зелёные» Омид Нурипур подчеркнул, что действия США «неприемлемы даже для противников» проекта. По его словам, газопровод является «неправильным решением» самой Германии, а не США.



Reuters

Враг моего врага — мой друг? Германские зелёные явно не хотят следовать этой логике в случае «неоднозначного газопровода» «Северный поток — 2». Несмотря на то что партия «Союз 90 /Зелёные» всегда выступала против его строительства, а сейчас призывает отказаться от ввода его в эксплуатацию, она осуждает попытки США остановить проект с помощью санкций, пишет Der Spiegel.

Представитель зелёных по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2», проложенного по дну Балтийского моря. «Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока — 2», — заявил Нурипур. — Именно мы, зелёные, которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся (США. — ИноТВ) и при которой на друзей обрушивают санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».

«Газопровод был и остаётся неправильным решением Германии — не США», — подчеркнул политик.

Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, санкции коснутся судна Marlin и компании Transadria Ltd, связанных с российской стороной.

Однако по ту сторону Атлантики возникают новые проблемы. Дело в том, что Фонд защиты климата и окружающей среды, созданный правительством федеральной земли Мекленбург —Передняя Померания и компанией — оператором газопровода Nord Stream 2 AG, очевидно, активно способствовал завершению строительства газопровода. Как считает издание, его название может «вводить в заблуждение» — фонд является владельцем судна Blue Ship, задействованного в работе над почти завершённым трубопроводом. Это судно также фигурирует в последнем докладе Госдепартамента США, представленном конгрессу.

Как отмечает Der Spiegel, в докладе не упоминается название фонда, но указывается, что корабль принадлежит организации, связанной с «правительством Германии». Деятельность Фонда защиты климата и окружающей среды, до сих пор находившаяся вне поля зрения общественности, ранее также вызывала резкую критику со стороны зелёных. «Мы хотим, чтобы этот спор был разрешён европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», — подчеркнул Рейнхард Бютикофер, депутат Европарламента от фракции зелёных.