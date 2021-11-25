 

В России введут штраф за старые мобильные телефоны

25.11.2021, 9:31, Разное
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В министерстве цифрового развития выразили обеспокоенность скоплением у россиян мобильных телефонов, возраст которых превышает 7 лет. Согласно показателям ведомства, их число превышает 10 млн устройств. Это, по мнению, министра Максута Шадаева, создаёт препятствие для эффективного развития мобильной сети в формате 5G. 

«Мы уже, как минимум, пять лет готовы развивать технологию 5G-связи и снабжать россиян качественной сетью и скоростным интернетом последнего поколения. Препятствуют нам те, кто казалось бы, должен быть больше всех заинтересован в модернизации – обычные пользователи, прежде всего, пенсионеры и прочие граждане, использующие старые телефоны, которые не поддерживают ряд функций. Для того чтобы побудить их покупать современные смартфоны, мы введём меры материального воздействия. Кто-то скажет, что это не гуманно, я придерживаюсь противоположного мнения. Пусть пожилые люди или их взрослые дети, внуки покупают им новые устройства, а не сбрасывают старьё», – заявил министр.

В предложенном министерством законопроекте вводится норма, предусматривающая штрафы в размере 1-2 тысяч рублей в случае, если будет зафиксировано использование абонентом телефона, возраст которого превышает 7 лет. Проверки будут проводиться выборочно сотрудниками полиции. Лица, у которых обнаружат старые телефоны, будут поставлены на учёт в полиции. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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