Шмыгаль дал задачу Мининфраструктуры сделать дешевле авиабилеты на рейсы в Украине

В обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. главы Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

Премьер-министр отметил, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок, при этом сейчас, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты стали более доступными.

“Правительство совместно с Офисом президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства”, – сказал Шмыгаль.

Фото: kmu.gov.ua

По итогам совещания он дал задачу Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что правительство ранее одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения компенсаций.

Контекст:

По данным “Украероруху”, в 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. При этом украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

В октябре 2021 года года авиатрафик в Украине вышел на уровень 84% от того, который был до кризиса, связанного с COVID-19, сообщила пресс-служба “Украероруху”.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

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