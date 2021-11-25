В Украине за сутки сделали 275 тыс. прививок от коронавируса

Первую дозу вакцины получили 82 501 человек, вторую – 192 818 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности сделано 23 501 133 прививки.

В Минздраве обратили внимание на то, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы хотя бы одной дозой.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2005143856315376

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

За все время пандемии в Украине заболело 3,38 млн человек, умерли от болезни – 83,5 тыс.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

В обновленном меморандуме, заключенном между Украиной и МВФ, говорится, что Украина планирует вакцинировать против коронавируса минимум 17 млн граждан до конца 2021 года.

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