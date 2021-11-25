В РФ спроектировали межконтинентальный стратолет

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КАИ) спроектировали сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере, следует из документа в базе Роспатента.

Согласно документу, технические решения, предложенные разработчиками стратолета, позволят создать машину с увеличенной полезной нагрузкой и уменьшенным временем взлета по сравнению с зарубежными конкурентами, передает РИА «Новости».

Из реферата следует, что перспективный аппарат будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде и разгонного блока. К разгонному блоку снизу на пилонах предполагается закрепить два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. Сам блок оснащается овальным крылом, прикрепленным через два топливных бака к концам крыльев стратолета.

В качестве наиболее близкого иностранного аналога перспективного летательного аппарата казанские ученые указывают проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon компании Reaction Engines Limited, который планируется поднять в воздух в середине 2020-х годов.

В реферате отмечаются изъяны этой разработки – низкая экономичность комбинированного двигателя при дозвуковых и малых сверхзвуковых скоростях полета, а также увеличенные площади крыльев самолета, стартующего с горизонтального разбега на земле, которые приводят к избыточной массе летательного аппарата. Кроме того, при заданных характеристиках британской машине придется тратить много времени на разгон и отрыв от взлетно-посадочной полосы, либо же вовсе прибегать к помощи тележек для взлета.

Согласно патенту, российский стратолет удастся избавить от данных недостатков благодаря двухступенчатому принципу полета, за счет которого уменьшится заправочная масса топлива последней ступени летательного аппарата. В следствие этого будет увеличен вес полезной нагрузки.

Время, которое межконтинентальный планер будет тратить на взлет, предлагается сократить благодаря овальной форме крыла разгонного блока, который позволяет достичь больший угол атаки и, соответственно, придать дополнительную подъемную силу. При этом применение двухступенчатого принципа полета позволяет применить в режиме взлета мощные двигатели, установленные на возвращаемом разгонном блоке.

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