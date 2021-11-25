 

Ритейлеры назвали предпочитаемое россиянами вино

25.11.2021, 8:42, Новости дня
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Большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«В среднем для 40 процентов покупателей предпочтительными остаются именно полусухие вина, для 35 процентов – сухие. При этом именно сладость остается одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. За последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12 процентов», – цитирует РИА «Новости» эксперта.

При этом, по словам Караваева, растет спрос на белые вина.

«Если два года назад соотношение красных и белых вин в потреблении составляло 70 на 30 процентов, то сегодня 65% предпочитают красные вина, 35% – белые, 5% – игристые», – отметил он.

Караваев уверен, что у сектора отечественных вин есть потенциал: уже сейчас им отдают предпочтение 40% покупателей, а в категории тихих вин на российские приходится более 60% всех продаж. В общем ассортименте торговых сетей – членов АКОРТ вино российского производства занимает примерно половину.

Увеличивается спрос и на премиальные вина, добавил Караваев. По его словам, укрепляется тренд на более глубокое погружение в виноделие: россияне не просто рассматривают вина как легкие напитки, но и стремятся разобраться в них.

Ранее Роскачество проверило наиболее популярные импортные вина и выяснило, что наибольшее количество баллов набрали образцы продукции из Испании.



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