 

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на расчетную орбиту

25.11.2021, 8:42, Новости дня
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Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союзом-2.1б» военный спутник выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Пуск ракеты «Союз-2», летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году, боевые расчеты Космических войск провели уже 51 раз. Ракета «Союз-2» пришла на смену ракетам-носителям «Союз-У». В период с 1973 по 2012 год с «Плесецка» было запущено 435 таких носителей.

Напомним, ранее в четверг, в 4 часа 09 минут мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны.



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