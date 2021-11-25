Сторонников превосходства белой расы и неонацистов в США обязали выплатить $25 млн

Суд в штате Вирджиния приговорил организаторов марша «Объединённых правых» в Шарлотсвилле в 2017 году к выплате более 25 миллионов долларов компенсаций за причинённый ущерб девяти жертвам, пишет ABC News. Адвокат истцов Роберта Каплан назвала вердикт «посланием»: США не потерпят насилия на почве расовой или религиозной ненависти.

Вердикт вынесен в ходе гражданского процесса, за ходом которого мы следили, после марша «Объединённых правых» в Шарлотсвилле со смертельным исходом в 2017 году. Сегодня Федеральный суд присяжных постановил, что активисты и организации сторонников превосходства белой расы должны выплатить более 25 миллионов долларов компенсаций за причинённый ущерб девяти жертвам. С подробностями корреспондент ABC News Пьер Томас.

Сегодня суд присяжных в Вирджинии признал организаторов из числа сторонников теории превосходства белой расы и неонационалистов виновными в насилии на марше в Шарлотсвилле со смертельным исходом в августе 2017 года.

РОБЕРТА КАПЛАН, адвокат истцов: Сегодняшний вердикт — послание, что эта страна не потерпит насилия на почве расовой или религиозной ненависти в какой-либо форме.

Присяжные присудили компенсацию в размере 25 миллионов долларов по гражданскому иску девяти пострадавшим, включая нескольких раненых в результате наезда расиста на группу людей, в результате которого погибла Хизер Хейер. Шарлотсвилл стал эпицентром расовой напряжённости в стране после дебатов относительно сноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли на юге города. Неонациста, который убил Хейер, признали виновным в убийстве, однако мать Хизер уже давно хотела, чтобы перед судом предстали и организаторы марша.

СЬЮЗАН БРО, мать погибшей Хизер Хейер: Я надеюсь, что они обанкротятся, а другие организации поймут, что их действия будут иметь серьёзные последствия.

ПЬЕР ТОМАС, корреспондент ABC News: Дэвид, присяжные не смогли прийти к единому мнению по обвинению в заговоре на федеральном уровне. Однако признали организаторов марша виновными в заговоре в соответствии с законом штата Вирджиния, который предусматривает выплату компенсаций в рамках гражданского иска за притеснение или насилие на расовой или религиозной почве, Дэвид.

Пьер Томас, который следит за этой темой с 2017 года. Спасибо, Пьер.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.