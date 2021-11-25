 

Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 29 человек

25.11.2021, 7:52, Новости дня
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Количество пострадавших при задымлении на шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области выросло до 29, сообщил источник в экстренных службах.

«29 человек пострадали, трое <…> [находятся в тяжелом состоянии], 104 [человека находятся] там [в шахте], идет эвакуация», – сказал собеседник ТАСС.

Позже он уточнил, что из шахты поднялись 187 человек, с оставшимися установлена связь, эвакуация продолжается. 

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, позднее их число выросло до 15. В региональном Ростехнадзоре сообщили, что в ведомство поступил сигнал о взрыве в вентиляционном штреке №823.



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