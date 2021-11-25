Названо место возгорания на шахте в Кузбассе

Возгорание в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной шахте, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар происходит в вентиляционной штольне. Разрушений в шахте нет», – сообщил собеседник ТАСС.

Изначально говорилось о 10 пострадавших, позднее их число выросло до 29. В региональном Ростехнадзоре сообщили, что в ведомство поступил сигнал о взрыве в вентиляционном штреке №823.