Названо место возгорания на шахте в Кузбассе

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25.11.2021, 7:48, Новости дня
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Возгорание в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной шахте, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар происходит в вентиляционной штольне. Разрушений в шахте нет», – сообщил собеседник ТАСС.

Изначально говорилось о 10 пострадавших, позднее их число выросло до 29. В региональном Ростехнадзоре сообщили, что в ведомство поступил сигнал о взрыве в вентиляционном штреке №823.



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